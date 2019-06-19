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В Херсоне и Херсонской области по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк проводятся 13 обысков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«После совместного совещания в ГПУ с участием СБУ и Нацполиции генпрокурор подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий», – написал он.

По информации Лысенко, всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. «Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам о путепроводе, аэропорте, поджога леса, незаконного выделения земельных участков», – сообщил он.

Напомним, 19 июня следователи Службы безопасности Украины проводит обыски у бывшего заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рыщука по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. 
ForUm

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