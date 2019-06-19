Следователи Службы безопасности Украины проводит обыски у бывшего заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рыщука по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука. Следственные действия происходят в рамках расследования дела о заказном убийстве Екатерины Ганзюк», – написала она.

При этом Гитлянская подчеркнула, что по решению следователя до завершения расследования детали дела разглашаться не будут.

Напомним, 28 января отец погибшей херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации убийства Алексей Левин («Москал-младший») сотрудничает с головой Херсонского облсовета, представителем «Батькивщины» Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА, представителем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

В феврале Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

8 апреля Рищук подал заявление об отставке.