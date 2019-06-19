также в разделеОбщество
Кабмин обратился к правоохранителям из-за переименования проспекта в Харькове 5
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 9
Следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17 822
По делу Гандзюк в Херсоне и области проводят 13 обысков 22
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в сбитии MH17 134
Оккупанты снова провели обыски в домах крымских татар 17
Харьковский горсовет поддержал возвращение проспекту имени Жукова 31
В Донецке в результате мощного взрыва уничтожена САУ боевиков 105
Аброськин опроверг информацию о выезде из Украины 29
Минобороны опровергло свою информацию о призыве Зеленского по мобилизации 72
Артур Марин: Реальная борьба с конвертационными центрами начнется, когда их перестанут «опекать» правоохранители 24
В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность 14
18 июня. Картина дня 47
Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии 22
Украина первой в Восточной Европе перешла на новые стандарты лечения ВИЧ 44
В Москве допросили военнопленного украинского моряка Гриценко 41
Генштаб: На Донбассе, в Крыму и возле границы находятся 82 тысячи военных РФ 35
В Киеве полицейские изъяли у наркодилеров 25 килограммов героина 17

Следователи Службы безопасности Украины проводит обыски у бывшего заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рыщука по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука. Следственные действия происходят в рамках расследования дела о заказном убийстве Екатерины Ганзюк», – написала она.

При этом Гитлянская подчеркнула, что по решению следователя до завершения расследования детали дела разглашаться не будут.

Напомним, 28 января отец погибшей херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации убийства Алексей Левин («Москал-младший») сотрудничает с головой Херсонского облсовета, представителем «Батькивщины» Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА, представителем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

В феврале Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

8 апреля Рищук подал заявление об отставке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2802 грн.
15
Теги