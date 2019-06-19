Во Львове 26-30 июня пройдет подсчет бездомных котов по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами котов на базе платформы Animal-ID.info. Таким образом Львов станет первым городом мира, которое осуществит такой подсчет, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«До сих пор ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы посчитать беспризорных кошек. Мы будем первыми. Часто говорим, что во Львове есть много бездомных животных, но, не зная их количества, мы не понимаем масштабов этой проблемы. Поэтому сейчас мы их посчитаем и будем знать наверняка. Это своеобразное маркетинговое исследование, на базе которого сможем построить стратегию и сформировать четкие пошаговые планы ее выполнения», - рассказала директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Преимуществом Львова является то, что здесь уже трижды проводили подсчет бездомных собак. Поэтому схема работы поняла, а сам алгоритм в сотрудничестве с опекунами кошек адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошачьих. По словам Кошак, очень важно, что среди партнеров первого в мире подсчета котов глобальный фонд Four Paws, который занимается животными по всему миру.

Виктор Копач, соучредитель международной платформы Animal-ID.info, объяснил, как будет проходить процесс подсчета котов.

«Мы разработали мобильное приложение для подсчета собак. С 2014 года с помощью ИТ-инструментов можем отслеживать количество собак на улице, процент стерилизации и тому подобное. В Европе проблема собак практически решена, а с котами иногда больше, чем у нас. Поэтому мы адаптировали нашу систему к тому, чтобы работать с котами. Речь идет не только о количестве, но и качественных показателях: местах скопления по городу и тому подобное. Поэтому город должен понимать, как дальше работать с котами. После Львова подсчет пройдет в Германии, далее - другие города Украины, а в целом уже 15 стран хотели бы посчитать своих котов», - рассказал Копач.

Подсчет продлится 26-30 июня на территории города Львова с 7:00 до 22:00. Организаторы подсчета котов объявляют о старте регистрации волонтеров. Считать кошек может каждый, кто изъявит такое желание. Для этого нужно зарегистрироваться на Animal-ID.info. Подсчет охватит всю территорию города.

«Советуем выбрать сектор, который вы знаете. Регистрируйтесь, и все подробные инструкции вы получите по электронной почте», - пояснил Копач.