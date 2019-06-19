Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин опроверг информацию народного депутата Виталия Куприя, о том, что он якобы бежал из Украины. Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемому «писателю-сказочнику» следует задуматься, не как басни об Аброськине рассказывать, а о том, что «вор в законе» «Неделя» и особенно «Молдован» обязательно спросят о своих деньгах. Кто кто, а «Молдован» деньги просто так никому не дает, и чтоб не пришлось потом от него горько плакать. А мы идем дальше! Еще Черчилль говорил, что ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку», - отметил Аброськин.

Ранее Куприй на своей странице в Facebook написал, что Аброськин упаковал вещи и исчез в неизвестном направлении.