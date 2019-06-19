В Луганской области в течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализировали 27 человек, из них 22 ребенка, которые купались в озере Песочное в городе Рубежное, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное в г. Рубежное», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.