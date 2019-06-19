также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 11 обстрелов, пострадали 5 военных 5
Число отравившихся в ресторане на Львовщине увеличилось до 28 человек 20
На Херсонщине автомобиль упал в канал, погибли дети 58
ООС: Боевики совершили 34 обстрела, обошлось без потерь 24
В польской больнице умер 4 участник ДТП с украинцами 31
На Донбассе в мае погибли 8 украинских военных 29
На Донбассе с начала суток зафиксированы 10 обстрелов 18
Во Львовской области отравились 14 гостей ресторана 22
В Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девочку 57
Под Николаевом горела свалка 18
На Донбассе за сутки 30 обстрелов, ранены двое украинских военных 24
ДТП с четырьмя погибшими произошло в Винницкой области 115
ОБСЕ: Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке 66
Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен 36
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня 24
Взрыв произошел в Одесской области 33
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС с помощью артиллерии 30
Экс-кандидата в президенты облили нечистотами 125

В Луганской области в течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализировали 27 человек, из них 22 ребенка, которые купались в озере Песочное в городе Рубежное, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное в г. Рубежное», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2781 грн.
9
Теги