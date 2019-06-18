Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции во взаимодействии с представителями Государственной пограничной службы Украины совместно с Главным следственным управлением под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали транснациональный канал поставки героина из Украины во многие страны мира, сообщает пресс-служба НПУ.

Оперативники задержали активных членов наркосиндиката с длительными и устойчивыми противоправными связями в наркобизнесе. Все задержанные - выходцы из Турции, однако длительное время проживали и работали в Германии. Поэтому злоумышленники использовали свои возможности для контрабандной поставки героина в Евросоюз в особо крупных размерах.

Полицейские остановили элитный кроссовер, принадлежавший наркодилерам, на выезде из столицы. Проверка автомобиля продолжалась несколько часов. В салоне транспортного средства обнаружено несколько профессионально оборудованных тайников. Каждый из которых, несмотря на скрытность, имел также электронную систему оповещения несанкционированного открытия. Пакеты с героином находились в одном из таких тайников под задними сиденьями.

«Оперативные работники в одном из многочисленных тайников, которыми оснащен салон автомобиля, обнаружили 45 пакетов с героином. Они были обработаны различными специями, чтобы затруднить обнаружение наркотика служебными собаками. Общий вес изъятого наркотического средства составляет 25 кг. Стоимость партии по ценам «черного» рынка составляет более 50 млн гривен», - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности полковник полиции Андрей Кихтенко.

По оперативным данным, героин завозили в Украину контрабандой из Ирана. В дальнейшем наркотик небольшими партиями переправляли за границу в заранее оборудованном автотранспорте.

После резонансных изъятий крупных партий героина, которые совершил Департамент противодействия наркопреступности весной этого года, члены международного наркосиндиката усилили меры конспирации. В частности, перед поставкой героина фигуранты осуществляли проверочные рейсы без наркотиков для отвлечения внимания и выявления уровня контроля со стороны полиции. Кроме того, постоянно менялись схемы поставок наркотиков, предназначенные для этого транспортные средства и их владельцы.

Сейчас задержаны трое участников транснациональной наркоорганизации. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.