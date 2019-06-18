У индонезийского острова Ява затонул пассажирский паром, погибли как минимум 15 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангера.

«Как минимум 15 человек погибли после того, как паром затонул у индонезийского острова Ява», - говорится в сообщении.

В то же время 31 пассажира нашли живыми, еще девятерых ищут.

По словам Мангера, в понедельник переполненный паром перевозил 50 человек, однако из-за шторма перевернулся и затонул.

Представитель полиции добавил, что вскоре после аварии судно нашли рыбаки.