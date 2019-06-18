Андрей Гордеев, бывший депутат от БПП и бывший губернатор Херсонской ОГА, которого активисты подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, собирается получить мандат на мажоритарном округе при негласной поддержке политической силы, ассоциирующейся сбывшей властью.

Формально Гордеев, конечно же, пойдет в качестве самовыдвиженца. Но фактически – при поддержке «Европейской солидарности». Политическое окружение бывшего главы государства активно работает над созданием условий для победы Гордеева на мажоритарных выборах.

Во-первых, само участие бывшего херсонского губернатора в выборах возможно вследствие позиции, которую в отношении него занимает Генпрокуратура, возглавляемая кумом Порошенко Юрием Луценко.

Вопреки настоятельным требованиям общественности тщательно проверить причастность Гордеева к покушению на Гандзюк, ГПУ последовательно заявляет: у следствия нет доказательств. Так утверждал сам Луценко в феврале этого года, так утверждают чиновники ГПУ сейчас.

Украинское законодательство очень либерально в вопросе участия в выборах кандидатов, находящихся под следствием. Ходят слухи, что даже один из обвиняемых в сепаратизме, бывший регионал Ефремов будет баллотироваться по одному из реваншистских списков. А в случае Гордеева – даже малейших претензий у правоохранителей якобы нет. Претензии же общественности политики привыкли игнорировать до последнего: для них все в порядке, пока Майдан не начался…

Во-вторых, Гордеев неоднократно обвинялся активистами в причастности к коррупционным схемам в период работы губернатором. Как на это реагировала власть? См. выше…

Гордеев вряд ли ушел с должности «в том же костюме, в котором пришел». Но для кампании политика с такой репутацией, как у Гордеева, нужны очень большие финансовые ресурсы. Кто их может предоставить? Ну, уж точно не благотворительные организации…

В-третьих, бывший глава государства, как правило достаточно быстро реагировавший на репутационные угрозы, в случае с Гордеевым поступал совершенно иначе. Вопреки давлению украинской и международной общественности, он защищал Гордеева в течение почти года. В отставку губернатор был отправлен только 12 апреля. И то – под благовидным предлогом. Написал заявление по собственному желанию. Якобы, тем самым, взял на себя политическую ответственность за результаты выборов. На практике же – не более чем создав для себя условия раннего начала избирательной кампании в Парламент.

В-четвертых, бывшая власть приложила максимум усилий для того, чтобы возложить политическую ответственность за убийство Гандзюк на своих прямых конкурентов по электоральному полю – «Батькивщыну» в лице председателя областного совета и «бело-красного» партийца Владислава Мангера. Херсонские активисты в большинстве своем считают, что Гордеев и его заместитель Рищук в равной степени с Мангером могут быть причастными к преступлению.

В-пятых, Гордеев уже избирался от Блока Петра Порошенко в 2014 году. И показал себя настолько ценным кадром, что глава государства в 2016-м назначил его губернатором Херсонской области. Видимо, у Порошенко продолжают считать Гордеева «членом команды», раз создают ему условия для комфортного участия в кампании-2019.

Наконец, политическая сила, декларирующая европейские принципы основополагающими для себя, почему-то не применяет их в отношении Гордеева. А одним из главных принципов европейской политики является неформальная «презумпция вины». Это когда политик, в отношении которого существуют хоть малейшие подозрения в коррумпированности, причастности к преступлениям или даже просто нарушениям, «отходит в сторону» до тех пор, пока полностью не очистит свое имя.

В отношении Гордеева его негласные политические партнеры и патроны используют противоположный подход: ему создают условия для получения мандата. Депутатство Гордеева значительно усложнит работу следствия в отношении экс-губернатора. Неприкосновенность, возможности теневого влияния на следователей и судей – все эти инструменты Гордеев получит вместе с мандатом.

К Гордееву команда бывшей власти из проекта «Европейская солидарность» применяет именно «солидарность», но – никак не «европейскую»…

Обнародованный список кандидатов политической силы Порошенко по общенациональному округу вызвал неоднозначную реакцию общественности. Рейтинги партии продолжают падать. Но, если посмотреть на кандидатов, которых «ЕС» гласно или негласно поддерживает на мажоритарке, то поводов для возмущения становится куда больше.

Все сосредоточили внимание на том, что «Европейская солидарность» «очистилась» от Кононенко и Грановского. Но это «очищение» является не более чем неубедительной попыткой обмануть избирателя.

Кононенко будет иметь полную поддержку команды бывшей власти на мажоритарке. Как и Гордеев. Как и десятки других кандидатов, которые не должны Парламенте заседать. Их единственной заботой должен стать сбор доказательств личной непричастности к многочисленным правонарушениям, преступлениям, коррупционным схемам, в которых бывших чиновников подозревают активисты и общественность.