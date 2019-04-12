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Бывший губернатор Херсонщины Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук, которых подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, провели переговоры с херсонским штабом «Зе!Команды» и готовы возглавить область после выборов.

Об этом сообщают источники в штабе Владимира Зеленского в Херсоне, передает golos.ua.

Встреча бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Рищука с представителем штаба Зеленского Степаном Казаниным состоялась еще в начале недели. А 10 апреля состоялась встреча Андрея Гордеева с председателем херсонского избирательного штаба Зеленского Юрием Соболевским.

Напомним, Андрея Гордеева был освобожден от должности председателя Херсонской ОГА из-за подозрений в причастности к убийству Гандзюк. Его зам, Евгений Рищук, по тем же причинам самостоятельно ушел в отставку.

По данным наших источников, Андрей Гордеев и Евгений Рищук перед увольнением с должностей обращались к представителям местных штабов «Народного Фронта» и «Батькивщины», но им отказали в сотрудничестве.

Екатерина Гандзюк - бывшая заместитель городского головы Херсона. Нападение не нее с использованием серной кислоты произошло летом 2018 года, осенью она скончалась от полученных травм. Исполнители и один из организаторов убийства задержаны. Среди заказчиков официальное подозрение получил только Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета и бывший член партии «Батькивщина».
ForUm

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