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В проекте новых изменений в ГСН «Улицы и дороги населенных пунктов» содержится обязательное требование – обустраивать на тротуарах возле пешеходных переходов защитное ограждение, а именно – металлические столбики. Это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих, пояснил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь. Поэтому в новых изменениях в ГСН по улицам и дорогам мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная», - отметил он.

Согласно проекту изменений в ГСН, для безопасного пребывания людей на тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне их необходимо отделять от проезжей части путем установления ограничительного ограждения 3 группы. Это металлические столбики.

Напомним, сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.
ForUm

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