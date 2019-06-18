Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи с кончиной свергнутого президента страны Мухаммеда Мурси.
По информации египетских СМИ, по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции, сообщает Анадолу.
Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.
Государственное телевидение Египта ранее сообщило о кончине избранного президента страны Мурси, потерявшего сознание в зале суда.
Свергнутый в результате военного переворота 3 июля 2013 года президент Египта Мухаммед Мурси обвинялся в шпионаже.
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