С начала суток, 17 июня 2019 года, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров.

Так, на Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Пивденного и Новотошковского.

Кроме того, еще 5 раз были обстреляны позиции украинских военных на Донецком направлении. Противник из минометов, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное.

«В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет», - отметили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 июня, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.