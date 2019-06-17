За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

«Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды окраины населенного пункта Талаковка – из крупнокалиберных пулеметов;

трижды вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

Новотроицкое – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды окраину Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Богдановку – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;

в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

дважды Широкино – из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новогнатовка – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ» позиции наших защитников были обстреляны 7 раз: дважды Пивденное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды Крымское – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окрестности Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» враг совершил пять обстрелов позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; Лебединское – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; окрестности Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберных пулеметов; Водяное – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: окрестности Пивденного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Новотошковское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, вчера боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен.