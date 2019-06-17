Спасатели начали работы по разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе», затонувшего во время Второй мировой войны в Черном море. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

«15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе». Судно с боеприпасами затонуло во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 июня, пиротехническая группа уничтожила 35 единиц взрывоопасных снарядов.

С начала работ по разминированию судна был поднят на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а именно АС - 45 - 20 единиц, АС-102 - 7 единиц, АС - 76 - 10 единиц и гранаты РГ-42 в количестве 25 единиц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины.