В общественной приемной ассоциации Бизантино 19 июня состоится презентация документального фильма «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

Фото: bizantino.es

Документальный проект рассказывает о тысячелетней истории Киево-Печерской лавры, о судьбе обители в ХХ веке и о восстановлении монашеского служения 30 лет назад, сообщается на сайте bizantino.es.

«Киево-Печерская лавра – первый монастырь на Руси, основанный преподобным Антонием после того, как он вернулся со Святой горы Афон и принес на нашу землю афонскую традицию монашеской жизни. С этого момента тысячу лет назад началась история всего монашества на Руси.

Киево-Печерская лавра – единственная в мире обитель, где почивают мощи ста двадцати святых угодников, которые жили здесь много столетий назад, а их тела чудесным образом остались нетленными.

Древнерусская святыня пережила вместе со своим народом все испытания, выпавшие на его долю. Для съемочной группы Киево-Печерская лавра открыла свои двери и показала то, что обычно скрыто от посторонних глаз», - говорится в сообщении bizantino.es.

«Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» - фильм производство телеканала «Интер», 2018 г. Проект удостоен награды восьмого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».