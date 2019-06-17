Кэрри Лам пообещала искренне и со смирением принимать критику со стороны жителей города, которые уже больше недели выступают против планов властей разрешить экстрадицию нарушителей в материковый Китай.
Напомним, вчера десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга после того, как накануне губернатор Кэрри Лам заявила о приостановке на неопределенный срок рассмотрения законопроекта об экстрадиции. Активисты опасаются, что власти могут возобновить усилия по принятию этого закона, если общественный гнев ослабеет.