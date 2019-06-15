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Администрация Гонконга приняла решение отложить дальнейшее продвижение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Об этом в субботу, 15 июня, сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на источник в правительстве.

Ожидается, что позже в течение дня последует официальный комментарий на этот счет.

Новые поправки позволили бы экстрадировать подозреваемых в уголовных преступлениях из Гонконга в Китай. Протестующие были обеспокоены тем, что поправки к закону увеличат контроль Китая и будут ущемлять личные свободы жителей города.

В среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм.

Более 80 человек получили ранения, 11 человек были задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.
ForUm

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