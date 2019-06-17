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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна по изменит свою позицию по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — заявил Чавушоглу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в первой половине июля.

 

США призвали Турцию отказаться от закупкиу России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.
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