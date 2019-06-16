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За сутки, 15 июня, вооруженные формирования РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Верхнеторецкое, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны восемь раз в районе Станицы Луганской, Новолуганского, Крымского, Зайцева, Майского. 
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза в районе Водяного и Крымского.

За текущие сутки один военнослужащий получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе обстреляли силы ООС с помощью артиллерии.
ForUm

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