также в разделеОбщество
ГСЧС предупредила об ухудшении погоды на западе Украины 10
При Минветеранов создадут группу женской реабилитации 19
Епифаний поздравил христиан с Троицей 11
Пограничники показали, как Зеленский наблюдает за отражением нападения врагов 64
МинВОТ: При выезде из оккупированного Крыма будут спрашивать о целях поездки 29
В Украине впервые официально отмечают День отца 40
Сегодня православные христиане отмечают День Святой Троицы 95
Зеленский открыл в Мариуполе Центр разминирования 104
Бандит Дубиль помогает сепаратисту Сергею Коровченко пройти в Раду по округу в Прилуках 182
В Харькове задержали подозреваемого в поджоге палатки волонтеров 17
Супрун: Тополиный пух не вызывает аллергию 38
В Одессе СБУ задержала военкома, торговавшего военными билетами 31
Экс-сепаратист сдался полиции на Донбассе 65
14 июня. Картина дня 51
В Украине установится чрезвычайная пожароопасность 16
Украинцам в канун Троицы обещают грозы 43
На следующей неделе следователи назовут имена подозреваемых в катастрофе MH17 55
Зеленский встретился с семьями пленных украинских моряков 83

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц, 1528 - получили ранения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями.

«Постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию», - отметил Черныш.

Он добавил, что первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ, сообщил Черныш.

Как сообщалось, Верховна Рада одобрила использование средств доноров для разминирования. Средства для разминирования на Донбассе готовы предоставить ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония.

Также, президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги