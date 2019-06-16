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Российские наемники в четверг, 13 июня, обстреляли здание действующей школы в оккупированном населенном пункте Михайловка. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в неподконтрольной украинскому правительству Михайловке, что за 58 км на запад от Луганска. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

«Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня», - говорится в отчете ОБСЕ.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения вследствие обстрела из стрелкового оружия местного магазина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины.
ForUm

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