14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, еще четыре раза позиции наших войск обстреляли от начала текущих суток.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

«14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 14 июня одного оккупанта были уничтожены.

От начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: по два раза в районах ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» и «Север» из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе ранен военный, еще один – получил боевую травму.