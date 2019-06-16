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Возле берегов Новой Зеландии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно размещенным на ее сайте данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC (16 июня 01:55 по Киеву).

Очаг землетрясения залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Геологическая служба также сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 балла в 21:56 по UTC (16 июня 00:56 по Киеву) у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане.

Эпицентр этого землетрясения располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине 10 км; о возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщается.
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