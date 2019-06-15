Футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20-ти лет) со счетом 3:1 одержали волевую победу над сверстниками из Республики Корея в финальном матче чемпионата мира, который завершился в Польше.

Первые два мяча в составе украинцев на поле стадиона города Лодзь забил форвард киевского Динамо Владислав Супряга (34-я и 53-я минуты). За минуту до окончания основного времени игры отличился динамовский хавбек Георгий Цитаишвили. У соперников гол (перый в матче) записал в свой актив Ли Каньин (5, с пенальти).

Футболисты сборной Украины впервые в истории стали чемпионами мира U20. Серебряные медали корейцев также стади первыми наградами представителей южной части Корейского полуострова.

Поединок обслуживала судейская бригада из США. Главный арбитр - 37-летний Исмаил Ельфатх, лайнсмены - Кайл Аткинс и Кори Паркер, четвертый рефери - Абделькадер Зитуни с Таити.

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 — Ин, 5 (с пенальти)

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев(Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63)

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук (Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун

Предупреждены: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун