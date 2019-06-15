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В субботу, 15 июня, юрист Зузана Чапутова принесла присягу президента Словацкой Республики.

Об этом пишет Радио Свобода.

В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и первой женщиной на этом посту в истории страны.

В своем инаугурационном выступлении Зузана Чапутова отметила, что стала президентом Словакии «не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить» народу своей страны.

За Зузану Чапутову отдали свои голоса 58% избирателей, ее соперника, дипломата Шефчовича поддержали 42% избирателей.

Уже известно, что с первым официальным визитом через пять дней после инаугурации по сложившейся традиции Зузана Чапутова отправится в соседнюю Чехию.
ForUm

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