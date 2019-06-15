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От начала текущих суток, 15 июня, боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресc-служба Министерства обороны.

Сообщается, что в районе Станицы Луганской боевики четыре раза осуществили обстрелы используя стрелковое оружие, подствольные гранатометы, а также противотанковые гранатометы.

Вблизи Лебединского пророссийские наемники совершили обстрел украинских позиций, используя противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Вблизи Авдеевки оккупанты совершили обстрел используя минометы 120 и 82 мм.

Также боевики вели обстрелы наших войск вблизи Новотроицкого используя стрелковое оружие, а возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет», - сообщили в Минобороны.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в своем Twitter, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса.
ForUm

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