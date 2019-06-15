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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что именно зеленые насаждения в городах являются эффективным средством в борьбе с жарой и загрязнением воздуха, а следовательно аллергиями, и призвала не рубить тополя.

Об этом она написала в Facebook.

«Он может попадать в глаза или в нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, например тимофеевки, которое во времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию», - подчеркнула Супрун.

Однако, по словам Супрун, это не повод рубить тополя, ведь от всех аллергенов людям все равно не избавиться. Деревья в городе наоборот пригодились бы в борьбе с аллергией, потому что очищают загрязненный воздух, уточнила Супрун.

«Деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективны смешанные насаждения различной высоты, растущие близко к источникам загрязнения, то есть вдоль дорог», - отметила руководительница Минздрава, уточнив, что лучшими деревьями для очистки воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб, старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не слишком распространенные у нас гинкго и гледичия колючая.
ForUm

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