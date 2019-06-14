также в разделеОбщество
В Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из «черного списка» 3
ГБР расследует закупку программного обеспечения для Рады 16
Зеленский едет в Мариуполь 14
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии 36
Президент назначил главу Госпогранслужбы 32
В ПЦУ заявляют, что собор Киевского патриархата будет означать раскол 48
Верховный суд обязал Приватбанк выплатить Коломойскому 25 миллионов 71
Снос бюста Жукова: Полиция подтвердила проведение обысков у активистов 22
СБУ назвала имена российских военных, причастных к гибели Ил-76 50
Украину накрыла волна рейдерских захватов: украденные предприятия возвращают за 50-100 тысяч? 33
Силовики задержали главу «ЦИК ДНР» 134
В Украине чтят память погибших в сбитом Ил-76 десантников 14
«Готов с оружием защищать Украину»: Саакашвили стал на учет в киевском военкомате 19
РФ начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО 55
«Беркутовцам» сообщили подозрение за разгон активистов у Гостиного Двора в 2013 24
Суд вынес приговор мошеннику, требовавшему $2 миллиона от имени Холодницкого 15
КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ 63
НБУ пожаловался в ВСП на судей в деле Приватбанка 15

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen о регистрации товарного знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий».

Как сообщают «Наші гроші», суд обязал правительство зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак – использование красного цвета при упаковке кондитерских изделий.

Под действие товарного знака попали, в частности, обертки из различных материалов – пленка, бумага, ленты, веревки, нитки и прочее.

Решение суда оставляет за компанией Roshen эксклюзивное право обертывать кондитерские изделия лентами красного цвета и использовать этот цвет для упаковки в целом.

В позапрошлом году компания зарегистрировала торговый знак на красную ленту с надписью Roshen для обертывания тортов и также тех пор пыталась зарегистрировать красный цвет для упаковки своих кондитерских изделий.

В декабре 2017 Roshen выиграла суд у компании «Киевхлеб», которая обернула торт «Сказочный ключик» в красную ленту с надписями. Суд постановил, что упаковка была похожа на упаковку тортов Roshen, и приговорил компании выплатить 219 тыс. гривен за «недобросовестную конкуренцию». В марте 2018 суд по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию «Беллария» уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку «рошеновского» Киевского торта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги