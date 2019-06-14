Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen о регистрации товарного знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий».

Как сообщают «Наші гроші», суд обязал правительство зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак – использование красного цвета при упаковке кондитерских изделий.

Под действие товарного знака попали, в частности, обертки из различных материалов – пленка, бумага, ленты, веревки, нитки и прочее.

Решение суда оставляет за компанией Roshen эксклюзивное право обертывать кондитерские изделия лентами красного цвета и использовать этот цвет для упаковки в целом.

В позапрошлом году компания зарегистрировала торговый знак на красную ленту с надписью Roshen для обертывания тортов и также тех пор пыталась зарегистрировать красный цвет для упаковки своих кондитерских изделий.

В декабре 2017 Roshen выиграла суд у компании «Киевхлеб», которая обернула торт «Сказочный ключик» в красную ленту с надписями. Суд постановил, что упаковка была похожа на упаковку тортов Roshen, и приговорил компании выплатить 219 тыс. гривен за «недобросовестную конкуренцию». В марте 2018 суд по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию «Беллария» уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку «рошеновского» Киевского торта.