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В Ивано-Франковске по факту совершения хулиганских действий в отношении народного депутата Александра Шевченко открыто уголовное производство.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

13 июня в 17:35 на линию «102» поступила информация, что в сквере областного центра неизвестный совершил хулиганские действия в отношении 48-летнего мужчины. Прибыв на место происшествия, следователи установили, что в 17:00 между группой лиц и пострадавшим возник спор, а затем неизвестный подошел к нему и совершил хулиганские действия. В настоящее время активно проводятся следственные действия. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также опрашивают свидетелей происшествия.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.  

Народный депутат Александр Шевченко сообщил, что вчера в парке воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске его облили нечистотами.

Он встретился с группой людей, которые стали ему угрожать и требовать не выдвигаться в Верховную Раду от города Ивано-Франковск. Шевченко отметил, что  когда угрозы на него не подействовали, к ним подошел под видом работника коммунальной службы города человек и из ведра облил его грязью.
 
ForUm

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