также в разделеПроисшествия
В результате обстрела Марьинки пострадали 4 человека, в том числе ребенок 23
Гриценко заявил об избиении однопартийца. ГБР начало расследование 14
В Одессе нашли партию растворенного в краске кокаина 87
За сутки на Донбассе ранен военный, еще один – получил боевую травму 10
На шахте в Покровске погибли два горняка 32
Трое украинцев погибли в ДТП в Польше 35
Под Харьковом диверсант ФСБ пытался взорвать емкости с хлором 67
ООН: С начала войны на Донбассе погибли 3332 мирных жителя 18
С начала месяца в Украине утонули более 100 человек 35
Оккупанты 28 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 военный 16
На Житомирщине лесник подстрелил ребенка 39
В Мариуполе прокурор сбил женщину, открыто дело 27
Полиция открыла дело из-за аварии лесовоза на Закарпатье 27
Пожар в одесской психбольнице: умер еще один пострадавший 24
На Волыни празднование в кафе закончилось отравлением 13 человек 18
ООС: Боевики открывали огонь 24 раза, ранив троих военных 18
СМИ сообщают о трагической гибели 5 лесорубов на Закарпатье 56
В саду на Ривненщине откопали один из крупнейших в Украине склад боеприпасов 64

Неизвестные в пятницу, 14 июня, повредили имущество в офисе одной из политических партий в Кривом Роге, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По сообщению заявителей, около 11:00 в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас на месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства дела и лица, причастные к правонарушению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги