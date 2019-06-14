Неизвестные в пятницу, 14 июня, повредили имущество в офисе одной из политических партий в Кривом Роге, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
По сообщению заявителей, около 11:00 в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас на месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства дела и лица, причастные к правонарушению.
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