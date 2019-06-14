Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин весной 2014 года работал на российских оккупантов в Крыму, а сегодня покрывает наркотрафик на Донбассе. Об этом пишут «Власти.нет».

Как сообщают СМИ, этот факт широко известен, в частности, со слов ветеранов АТО – Анатолий Виногродский в интервью изданию «Гордон» заявил, что о руководящей должности в Донецке (после того как он покинул Крым) Аброськин договорился лично с Ринатом Ахметовым.

«После этого он договорился с Ахметовыми, ему дали должность в Донецкой области. Чем он занимается? Он покрывает наркотрафик, который идет через Мариуполь. Это однозначно. Потому что, когда он появился в Донецкой области, под Мариуполем расширились поля конопли, в оборот пошли новые виды наркотиков. Непосредственно под его крышей происходит незаконный разлив спирта. Он «крышует» реализацию контрафактной водки», – заявил Виногродский.

В то же время крымская пресса сообщает, что именно работу с наркоторговцами Аброськин «курировал» и в Крыму. В подтверждение этого говорят и сохранившиеся с тех времен крымские документы.

Еще в 2013 году начальник департамента внутренней безопасности МВД Украины в г. Севастополь уведомил и. о. начальника городского управления милиции о том, что Аброськин «крышевал» деятельность преступного формирования под руководством А. Ярикова.

«Позже стало известно, что проверка внутренней безопасности в отношении Аброськина закончилась для него плачевно. В оперативном порядке были подвержены его связи с ОПГ, в интересах которой он организовывал схемы «бесперебойных» поставок наркотиков в Крым. Аброськина, по итогам расследования, вызвали «на разговор» и предложили ему написать заявление «по собственному желанию», предварительно дав показания на Ярикова. Довести начатое до конца крымской милиции и СБУ помешала аннексия полуострова», — пишут СМИ.

Сообщается, что Аброськин подавал свою кандидатуру на должность главы Севастопольской полиции, однако пост руководителя отдали Александру Поддубову. «Тогда севастопольские СМИ написали, что Аброськин до последнего «наделся на лучшее» и не спешил покидать Крым. Он всячески демонстрировал лояльность к «русской весне», но факты его крышевания «черных маклеров», наркодилеров, употреблении наркотических средств и укрывательство преступлений сыграли свою роль. Добавим, что эти обвинения подтверждают сегодня ряд оперативных документов СБУ», – говорится в публикации.

Также СМИ напоминают, что еще в марте прошлого года политолог Петр Олещук публично обратился к руководителям страны с вопросом о том, почему не проведено расследования действий Аброськина весной 2014 года в Крыму, ведь он тогда занимал пост замначальника УМВД в г. Севастополе и у него было достаточно полномочий и обязанностей, чтобы противостоять оккупанту.

«Что делал во время аннексии Аброськин – загадка. Данных об этом нет, сам он никогда ничего не рассказывал. Но факт остается фактом. Севастопольская милиция, будучи представителем украинской власти, никакого сопротивления российской оккупации не оказывала и массово перешла на службу оккупантам», – заявил Олещук.

Он также предположил, что в связи с предательством и темными уголовными грехами, Аброськин стал контролируемой фигурой, поэтому его и использует сегодня украинская власть для любой грязной и незаконной работы. «Серьезный компромат «крымского периода», который лежит где-то на высшем уровне МВД в «папке», и позволяет смотреть на Аброськина как на контролируемую фигуру (подозреваю, что компромат может касаться как раз месяцев после аннексии Крыма Россией)», — отметил Олещук.