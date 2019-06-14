Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. «Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который в суде рассмотрят завтра. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, поэтому оно поступит в суд завтра», - заявил министр в четверг, 13 июня, сообщает DW.

Напомним, Министерство юстиции США передало Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя обличительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем стало известно 10 июня. Власти США обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-военной США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные по американским операций в Ираке и Афганистане. В мае основателю WikiLeaks предъявлены обвинения по 17 новыми пунктами, среди которых – незаконное получение и обнародование засекреченных документов, касающихся вопросов национальной обороны. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.

В британской тюрьме Ассанж находится из-за того, что в начале июня его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. В апреле 2019 власти Эквадора разрешили британской полиции войти в посольство в Лондоне, где Ассанж скрывался с 2012 года, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Приют обличителю предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Между тем в 2017 году органы юстиции Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа, однако в мае этого года прокуратура Швеции решила возобновить это расследование.