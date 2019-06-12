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Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому в США предъявлен ряд обвинений в связи с публикацией дипломатических и военных материалов. Об этом во вторник сообщил представитель правительства США, передает Голос Америки.

Официальный запрос был доставлен британским властям в прошлый четверг, всего за несколько дней до крайнего срока, который наступил 11 июня.

В соответствии с договором об экстрадиции с Великобританией, у США было 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля. Договор запрещает американской прокуратуре выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе. В связи с этим появление дополнительных пунктов обвинения крайне маловероятно.

Программисту и активисту австралийского происхождения предъявили обвинения в сговоре с бывшим специалистом Армии США Челси Мэннинг с целью незаконного получения доступа к тысячам материалов о войнах в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Ассанж в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле власти Эквадора сдали его британским властям.

После того как Ассанжа задержала лондонская полиция, американская прокуратура рассекретила составленное за год до этого обвинительное заключение. Основателю WikiLeaks было предъявлено обвинение в компьютерном взломе в связи с публикацией секретных документов. Однако в прошлом месяце Ассанжу предъявили обвинения еще по 18 пунктам в связи с нарушением закона о шпионаже от 1917 года путем распространения секретной информации.

По каждому из новых обвинений 47-летнему Ассанжу грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Шведский суд на прошлой неделе постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать в Швецию, но его нужно допросить по данному делу, пока он находится в Великобритании.
ForUm

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