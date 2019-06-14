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Следователи управления спецрасследований ГПУ собрали доказательства и привлекли к уголовной ответственности командира ПМОН «Беркут» при ГУ МВД Украины в Киеве, его заместителя, а также начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений столичной милиции за превышение власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста у Гостиного Двора в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Установлено, что указанные правоохранители совместно с подчиненными сотрудниками, превышая власть и свои служебные полномочия, 18 февраля 2013 во время проведения гражданами мирной акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры «Гостиный двор» в Киеве и недопущения перестройки его на торгово-развлекательный комплекс, незаконно применили силу к участникам акции протеста и другим прохожим, безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 народных депутатов Украины, 11 гражданам причинили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Командиру полка милиции «Беркут», его заместителю и начальнику отдела охраны общественной безопасности райуправления милиции предусмотренным законом способом сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины.

В связи с сокрытием подозреваемых от следствия, они объявлены в розыск.

Следственному судье внесено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения и предоставлении разрешения на задержание.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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