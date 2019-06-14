Варшавский окружной суд в четверг, 13 июня, признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском. Об этом сообщает Польское радио.

В самолете находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства.

Согласно вердикту суда, Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы всячески препятствовать тому, чтобы этот полет состоялся.

«Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши», - говорится в постановлении суда.

«В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление», - отмечается в документе.

«Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым», - заявил судья Хуберт Гансиор.

По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Кроме Томаша Арабского суд вынес решения еще по четырем обвиняемым – двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский с супругой Марией.

В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет о Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.