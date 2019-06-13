Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призвал учреждения торговли и услуг (супермаркеты, магазины, рынки) 3 июля – в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day) прожить один день без использования полиэтилена. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Министерства.

«Человек не может жить только без кислорода. Без остального – может. Думаю, что один день без полиэтиленовых пакетов украинцы смогут прожить без потерь и психологических травм. Чтобы мой призыв не остался просто хорошим предложением, мы вместе с Программой развития ООН, межфракционным объединением депутатов «Зеленая энергия перемен» и Zero Waste Alliance Ukraine решили в этот день провести всеукраинскую акцию «День без полиэтилена», - написал Семерак в Facebook.

Воздержаться от использования полиэтилена он призывает не только известные торговые сети, но и потенциальных покупателей.

«В этот день мы все вместе должны попытаться обойтись без пластиковых пакетов. Им давно есть прекрасные альтернативы в виде экосумок, бумажных пакетов, сделанных собственноручно сеток – названных в народе «авоськами». На самом деле альтернатив много. Здесь все зависит от вашей фантазии. Торговые сети также могут использовать переработанную бумагу. Все равно потребитель всегда платит за упаковку», - пояснил суть акции Семерак.

За подписью министра уже направлены официальные письма торговым сетям с предложением поддержать инициативу.

Напомним, по разным подсчетам для распада одного пакета нужно 100 лет. При этом в среднем человек использует его только 20 минут.

Большинство пакетов попадают на свалки или разносятся ветром по территории страны, так как уровень их переработки составляет менее 1%. От пакетов ежегодно умирает около одного миллиона птиц и 100 тыс. животных. Также они представляют угрозу человеческому здоровью, так как их доли могут попадать в пищу и воду. При этом для производства пакетов используют невозобновляемые ресурсы – 35 л нефти на 1000 пакетов. Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетам.