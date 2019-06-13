Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы «сдал/не сдал» для тестов ВНО по математике, физике, украинскому языку и литературе, сообщает пресс-служба Минобразования.
По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:
- математика - 11;
- украинский язык и литература - 23;
- физика - 13.
От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по этим предметам, порог «сдал/не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе - 84% абитуриентов, по математике - 81,83%, по физике - 85%.
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