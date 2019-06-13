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Общая сумма убытков от майского паводка на Закарпатье превысила полмиллиарда гривен, сообщает пресс-служба ОГА.

«Областные службы завершили работу по установлению ущерба от паводка, который накрыл Закарпатье 20 - 25 мая. Общая сумма средств, необходимых на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства, составила более 500 млн гривен», - говорится в сообщении.

По словам и.о. главы ОГА Ярослава Галаса, оформить необходимую документацию удалось очень оперативно – в течение трех недель после стихийного бедствия.

«Согласно актам, наибольший ущерб понесли объекты коммунальной собственности. В семи районах необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352,3 млн гривен. Это размытые автодороги, разрушенные и поврежденные берегоукрепления, заиленные русла рек, поврежденные мосты и мостовые переходы и тому подобное», - сказал чиновник.

Часть необходимых денег для этого уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов.

Кроме ОГА, за средствами в резервный фонд государственного бюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов «Тиса», поскольку комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн гривен.

«Мы очень надеемся, что средства будут выделены Кабмином оперативно и Закарпатье успеет восстановить поврежденную инфраструктуру до какого-то нового стихийного бедствия», - резюмировали в ОГА.

Напомним, 23 мая президент Зеленский заявил, что готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.
ForUm

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