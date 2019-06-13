Следователями Киевского теруправления ГБР разоблачена группа злоумышленников, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование 100 га земельного участка, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Известно, что среди данной группы лиц - должностные лица органов местного самоуправления и полицейский. За денежное вознаграждение они обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области.

По результатам проведенных следственных действий, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержан депутат Путильской районного совета Черновицкой области, специалист 1-категории Усть-Путильского сельского совета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции. Упомянутых лиц задержали при передаче части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов США.

Важно отметить, что оперативное сопровождение в данном уголовном производстве осуществляет управление защиты экономики в Хмельницкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Хмельницкой области и департамент внутренней безопасности МВД. Процессуальное руководство - Генеральная прокуратора Украины.

Досудебное расследование пока продолжается, проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).