В южном пригороде Каира в результате столкновения двух микроавтобусов погибли 14 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
«В среду 14 человек погибли и 10 пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на скоростной автотрассе в районе Хельвана на юге Каира», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 машин скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.
Из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры и нарушений водителями правил безопасности движения в Египте часто происходят ДТП, констатирует Синьхуа. По официальным данным, в 2017 году в результате ДТП в стране свыше 3,7 тыс. человек погибли, около 14 тыс. пострадали.
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