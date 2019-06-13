В южном пригороде Каира в результате столкновения двух микроавтобусов погибли 14 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

«В среду 14 человек погибли и 10 пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на скоростной автотрассе в районе Хельвана на юге Каира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 машин скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.

Из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры и нарушений водителями правил безопасности движения в Египте часто происходят ДТП, констатирует Синьхуа. По официальным данным, в 2017 году в результате ДТП в стране свыше 3,7 тыс. человек погибли, около 14 тыс. пострадали.