также в разделеОбщество
На Черниговщине формируют новый танковый батальон 5
Завтра на Закарпатье – день траура 9
Суд приговорил боевика «ЛНР» к 8 годам тюрьмы 8
У Президета хотят отложить перепись населения 8
HBO может продлить сериал «Чернобыль» 22
ЕСПЧ обязал поместить Бекирова в больницу 14
Укрзализныця опровергла информацию об отмене поезда на Донбасс 42
Утечка ядохимикатов: колодцы чистые, а в пруду гербицидов в 200 раз больше нормы 31
МИД: На пути к визиту Миятович в Крым еще много вопросов 26
На предприятии под Киевом нашли 24 «заробитчан» из стран Африки и Китая 22
Литва подарила Украине снятые с вооружения боеприпасы 22
Стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу по журналисту на «Барабашово» 38
Данилюк привез делегацию СНБО на передовую 151
СБУ разоблачила схему вывода в офшор $17 миллионов рефинанса НБУ 26
Климкин: Людям нарассказывали сказок о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет 91
СМИ рассказали о богатстве и дружбе с «кварталовцами» нового главного разведчика 64
Россия разрешила засекречивать данные компаний о работе в Крыму 19
Украина и РФ создадут рабочую группу по заключенным 37

Кабинет Министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

В частности, Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры. Служба будет реализовать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Также Минкульту поручили внести в Кабмин проект положения о Службе. Кроме того, сообщается, что ее офис будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги