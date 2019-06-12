Кабинет Министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

В частности, Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры. Служба будет реализовать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Также Минкульту поручили внести в Кабмин проект положения о Службе. Кроме того, сообщается, что ее офис будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15.