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Следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника прокуратуры в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба ГБР, 11 июня  автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

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