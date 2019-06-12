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Кабинет Министров Украины принял решение о перераспределении средств и обеспечении приобретение около 500 квартир для участников АТО и ООС, переселенцев и майдановцев, а также для семей погибших воинов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что большинство из будущих владельцев квартир ждали жилье десятки лет.

«Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям, - сказал Гройсман. - Деньги ходят за человеком».

Он отметил, что стратегическая задача правительства – обеспечение роста экономики – будет способствовать дальнейшему развитию подобных программ поддержки.
ForUm

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