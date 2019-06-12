Четверг, 13 июня, на Закарпатье объявлен днем траура из-за трагической гибели пятерых жителей села Тарасовка Тячевского района.

Соответствующее распоряжение издал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Согласно документу, на учреждениях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг, кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Как сообщал ForUm, 11 июня в результате падения лесовоза в реку в Закарпатской области погибли пять человек.

Среди погибших – двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Они ехали на заготовку дров. Началась непогода. Из-за грозы водитель не справился с управлением, и автомобиль скатился с горы в реку.