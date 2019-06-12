Распространенная рядом СМИ информация о том, что с 18 июня отменен поезд Интерсити+ Константиновка - Киев, не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Указанный поезд и в дальнейшем курсирует на маршруте. Укрзализныця призывает СМИ не распространять ложную информацию.

Из Киева поезд отправляется в 6:12 и прибывает в Константиновку в 12:48, в обратном направлении поезд отправляется в 16:20 и прибывает в столицу в 23:05.

Билеты на этот поезд и другие поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи booking.uz.gov.ua.