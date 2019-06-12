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На сегодняшний день между комиссаром Совета Европы Дуней Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам ее визита в оккупированный Крым.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД Украины в ответ на запросы СМИ относительно российских сообщений о якобы согласованном визите Миятович в Крым.

«Но главное не даты, главное – это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме  того, заявили в МИД, украинская сторона поднимает вопрос визита и мониторинга ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, не первый год.

«Поэтому давайте четко говорить о том, что это не Россия-оккупант, который «открывает новую главу в отношениях с СЕ», а Украина, которая последовательно настаивала на проведении такого визита, и не одного, а на регулярной основе», - отмечается в заявлении.

Итак, на пути к визиту еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове. В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины.

«В контексте июньской сессии ПАСЕ Украина привлекает внимание к тому, что попытки российской стороны «выменять» возвращение ее делегации в Ассамблею визитом Комиссара по правам человека является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях. Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейшее подрыв авторитета Совета Европы», - заявили в МИД.

В этом контексте считаем чрезвычайно важным решение, одобренное сегодня в Брюсселе постоянными представителями стран ЕС о продлении «крымских санкций» против Российской Федерации.
ForUm

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