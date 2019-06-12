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Постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продлении крымских санкций против России на год.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Европейская правда.

«Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о «паспортизации» украинцев Крыма», - заявил он.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.
ForUm

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