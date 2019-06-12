Европейский суд по правам человека вынес решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу, сообщает Крым.Реалии.

По словам адвоката Бекирова Исляма Велиляева, «это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации».

«Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема агъа Бекирова и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету», – сказал адвокат.

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Ранее суд в Симферополя еще на два месяца продлил арест Эдему Бекирову. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа.

28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении его состояния здоровья. По словам Велиляева, помимо боли в сердце, головных болей, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

В мае крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.