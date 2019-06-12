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Из перечня кандидатов от партии «Голос» в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты.

Как сообщает пресс-служба политсилы, основанием для решения стала полученная от СМИ и общественности информация о несоответствии предыдущей политической деятельности кандидатов критериям партии.

Так, журналисты движения «Честно» предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии «Украинский выбор» в Луцке.

Фамилию кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии «Оппозиционный блок» на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

«Эти факты противоречат принципам, которыми партия «Голос» руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов», - заявили в политсиле.

В партии также напомнили, что среди кандидатов в народные депутаты Украины от «Голоса» нет никого, кто подпадает под люстрацию, сотрудничал с режимом Януковича, компартией, спецслужбами тоталитарных режимов, сепаратистами и пророссийскими силами, кто имеет гражданство или экономические интересы в стране-агрессоре. Нет и тех, кто противодействовал Революции достоинства или не признавал факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
ForUm

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