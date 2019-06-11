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Гитаристу российской группы «Бахыт-компот» запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, сообщает Госпогранслужба.  

По результатам проверки в пункте пропуска «Жуляны» пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на оккупированную территорию (Донецк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», гражданину России 1973 года, гитаристу группы «Бахыт-компот», запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули обратным рейсом.

Всего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.
ForUm

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